Venezuela: Maduro, 'Trump vuole tutto il nostro petrolio' (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - CARACAS, 20 AGO - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha accusato il suo omologo statunitense Donald Trump di aver dichiarato "una guerra" alla compagnia petrolifera statale Pdvsa perché ...

(ANSA) - CARACAS, 20 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato il suo omologo statunitense Donald Trump di aver dichiarato "una guerra" alla compagnia petrolifera statale Pdvsa perché ...

Eni, ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano

Ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Secondo quanto hanno detto ieri sera all'agenzia Reuters due fonti, l'amministrazione Trump sta valutando la scadenza di ottobre per porre ...

