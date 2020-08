Venezuela, Maduro attacca gli Stati Uniti: “Vogliono il nostro petrolio” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha accusato gli Stati Uniti di stare portando avanti una guerra nel paese per acquisire il controllo dell’industria petrolifera. Il Presidente del Venezuela Nicola Maduro ha accusato pubblicamente Donald Trump di aver messo in atto una strategia nel suo paese per mettere in difficoltà la compagnia petrolifera di stato … L'articolo Venezuela, Maduro attacca gli Stati Uniti: “Vogliono il nostro petrolio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NICOVENDOME55 : Venezuela: Maduro, 'Trump vuole tutto il nostro petrolio' - Nord America - ANSA - VisconteLauzun : @PaolaSacchi3 @Capezzone Se rimandano le regionali sulla base di un falso ritorno del Covid siamo al colpo di stato… - serenel14278447 : Venezuela: Maduro, 'Trump vuole tutto il nostro petrolio' - GS500X : Come nella Venezuela Chavez/Maduro, solo manca che comincino a ucciderci per strada o a sbatterci in galera senza p… - Massimi47715989 : Venezuela: Maduro, 'Trump vuole tutto il nostro petrolio' - Ultima Ora - ANSA -

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato il suo omologo statunitense Donald Trump di aver dichiarato “una guerra” alla compagnia petrolifera statale Pdvsa perché vuole “mettere le mani su ...

Trump: sanzioni più dure in Venezuela e Iran. Nuove tensioni in vista?

Donald Trump vuole la linea dura sulle sanzioni contro Venezuela e Iran. La mossa USA sta mettendo in agitazione in settore petrolifero. Nuove tensioni in arrivo? Le prossime mosse della Casa Bianca p ...

