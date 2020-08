Venezia 2020 e la bambina in mutande: polemica per la foto sui social, ma è la scena di un film (Di giovedì 20 agosto 2020) La foto di una bambina in mutande, scena di un film in concorso a Venezia 2020, ha scatenato una polemica social perché accusata di essere 'un inno alla pedofilia'. A pochi giorni dall'inizio di Venezia 2020, la foto di una bambina in mutande che ritrae la scena di un film in concorso, Le sorelle Macaluso, usata da Sky TG24 per omaggiare la presenza femminile al festival, è finita al centro di una polemica sui social innescata da chi vede nell'immagine un subdolo mezzo per sdoganare la pedofilia. L'evento cinematografico più atteso dell'anno, soprattutto ... Leggi su movieplayer

Veneto e Friuli Venezia Giulia entro sera/notte. Piemonte e Liguria saranno più protetti anche se non sono da escludere isolati temporali anche qui. Temperature che tenderanno a diminuire.

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori lo scorso anno tra la Valle dei Templi di Agrigento e Venezia, approda a Taormina una nuova versione scenica per raccontare "Il risveglio degli Dei". Un'un ...