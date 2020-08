Vasco Rossi incontra i medici di Vignola dopo il video in Un Mondo Migliore (Di giovedì 20 agosto 2020) Vasco Rossi incontra i medici di Vignola, dopo che gli operatori sanitari avevano realizzato un video sulle note di Un Mondo Migliore. Il rocker di Zocca li ha raggiunti e ringraziati, ricevendo in regalo il volume nel quale hanno raccolto tutte le testimonianze dei mesi di emergenza. Monia Menabue ed Enzo Dall'Olio hanno così potuto incontrare Vasco di persona, dopo che - tramite il Sindaco di Zocca - gli avevano chiesto il permesso di poter usare Un Mondo Migliore come colonna sonora del video nel quale hanno raccontato il dramma dell'emergenza, racchiudendo anche un messaggio di speranza per i mesi a venire. Dice il ... Leggi su optimagazine

matarkik : @cuoredicanna78 @VHStealth finisco il concetto;l'alcool aiuta ma per chi,come noi,è già stato dipendente è un peric… - CorrNazionale : Colpa d’Alfredo compie 40 anni: arriva il cofanetto da collezione di Vasco Rossi con la copertina voluta all’epoca… - radioplaytime : #rdadioplaytime: La strega - Vasco Rossi - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Più in alto che c?è - advglamour : ??Mendes,Jovanotti,Madonna, Micheal Jackson,Vasco Rossi (si anche qualcosa di più “vecchio”). E nulla spero di essere simpatica ahahah??” -