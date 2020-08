Valeria Marini senza mascherina | Movida contro le regole per la showgirl (Di giovedì 20 agosto 2020) Nessuna barriera per Valeria Marini la quale, senza mascherina, si scatena, acclamata dai fan che ballano, non rispettando nessun distanziamento. È Movida contro le regole per la showgirl? E’ un’estate col botto per la showgirl Valeria Marini, la quale, col suo nuovo tormentone estivo, “Boom”, sta avendo un successo travolgente. Talmente travolgente, da correre qualche rischio. Non … L'articolo Valeria Marini senza mascherina Movida contro le regole per la showgirl proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

