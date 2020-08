Vaccino, von der Leyen: accordo con CureVac (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha concluso le trattative con la società CureVac e presto siglerà con questa azienda un accordo sul Vaccino contro il coronavirus. Lo scrive su Twitter la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sottolineando come Bruxelles stia rispettando l’impegno di assicurare l’accesso a tutti alla vaccinazione. “Questa è la quarta azienda con cui stiamo raggiungendo un accordo e altre intese seguiranno per diversificare il nostro portafoglio”, aggiunge von der Leyen. Intanto, non si ferma la marcia del virus nel mondo. E’ salito di oltre 274mila unità in 24 ore il numero totale di contagi accertati, che ha dunque superato soglia dei 22,4 milioni di casi da inizio pandemia (22.411.300). Lo ... Leggi su quifinanza

