Vaccino italiano, al via lunedì i test sull'uomo (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla sperimentazione prenderanno parte in tutto 90 persone. Ma i volontari che si sono annunciati sono migliaia Leggi su media.tio.ch

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ago - Johnson & Johnson ha intenzione di lanciare entro la fine di settembre quello che potrebbe diventare il maggior trial clinico di un vaccino contro i ...Coronavirus Italia. Nel bilancio del 20 agosto ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 6 persone: Veneto (2), Piemonte (1), Lazio (1) ed Emilia Romagna (1). L'incremento de ...