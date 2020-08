Vacanze agli sgoccioli per milioni di italiani: l'onda di ritorno spaventa le regioni del Nord (Di giovedì 20 agosto 2020) Enza Cusmai È boom delle richieste di tamponi, le autorità sanitarie sotto pressione L'ultimo esodo è stato quello del nove agosto, quando circolavano per le strade italiane quasi 700mila auto dirette al mare o in montagna. Ma tra il prossimo week end e quello di fine agosto, ben 21 milioni di italiani torneranno dalle Vacanze estive. Un milione e mezzo provenienti dall'estero, nonostante il Covid. E ora di rientro nelle grandi città. E il solo pensiero fa tremare i polsi alle autorità sanitarie delle varie regioni del Centro-Nord. A cominciare dai lombardi, vacanzieri che fanno la parte del leone quando si tratta di andare in vacanza. Molti i problemi da affrontare. Per esempio, la lunga lista di attesa per fare il tampone obbligatorio per chi rientra da ... Leggi su ilgiornale

