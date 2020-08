Usa2020: Kamala ufficializza sua corsa a vicepresidenza. Obama contro Trump: 'Presidenza non è rality show' (Di giovedì 20 agosto 2020) La Harris è la prima donna non bianca candidata alla Casa Bianca. Ma la terza serata della convention è stata caratterizzata anche dal discorso dell'ex presidente Usa. Il Tycoon ha subito risposto ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Kamala Harris accetta ufficialmente la candidatura dem a vicepresidente - zazoomblog : Usa2020: Kamala ufficializza sua corsa a vicepresidenza. Obama contro Trump: - #Usa2020: #Kamala #ufficializza… - EllaCristiani : #Usa2020. Uno sguardo alla storia, per conoscere chi l’ha preceduta. The Century of Black Women Activists Who Paved… -