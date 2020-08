Usa, Steve Bannon arrestato per frode in una raccolta fondi per la costruzione del muro con il Messico (Di giovedì 20 agosto 2020) Usa, Steve Bannon arrestato: frode in raccolta fondi per muro col Messico L’ex consigliere del presidente degli Usa Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato a New York in seguito a un’accusa di frode in una raccolta fondi benefica. Lo riportano i media americani. L’ex stratega della Casa Bianca è stato fermato insieme ad altre tre persone nell’ambito della campagna online di raccolta fondi denominata “We Build The Wall“, che ha come scopo quello di finanziare la costruzione del controverso muro di separazione tra gli Stati ... Leggi su tpi

