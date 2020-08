USA, peggiora l’attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Segnali di debolezza giungono ancora una volta dall’attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c’è un peggioramento delle aspettative delle aziende. Nel mese di agosto, infatti, l’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è sceso a 17,2 punti dai 24,1 di luglio. Le attese degli analisti erano per un calo meno robusto fino a 21 punti. Va detto che un indice superiore allo zero indica che all’interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste. Fra le componenti dell’indice, quello dei nuovi ordini è ... Leggi su quifinanza

Kamala Harris fa la storia accettando commossa nella terza serata della convention democratica la nomination per la vicepresidenza, prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire tale inca ...

Dati Sussidi disoccupazione USA peggio delle attese

Dato negativo per le richieste di sussidi di disoccupazione USA. Nella settimana che si e' conclusa il 15 agosto le richieste sono risultate pari a 1,106 milioni di unità, ben peggio delle attese degl ...

