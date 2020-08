Usa: Kamala Harris entra nella “storia”, Obama tuona su Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) La senatrice Kamala Harris entra ufficialmente nella storia degli Usa: dopo poche ore arrivano le pesanti accuse di Obama nei confronti di Trump. Kamala Harris, la senatrice Usa, entra ufficialmente nella storia degli Stati Uniti d’America. Di fatto, nella terza giornata della convention democratica, ha definitivamente accettato l’incarico alla vicepresidenza di Joe Biden. L’evento “storico” risiede nel fatto che la Harris sarà, anzi, è la prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire questa importante carica. Potremmo definirla una vera e propria rivoluzione culturale, che per niente si sposa con quella di Donald ... Leggi su bloglive

