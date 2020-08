Usa, Bannon incriminato per frode sui fondi per il muro anti-migranti (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Steve Bannon, ex consigliere del presidente americano Donald Trump e punto di riferimento della cosidetta “alt-right”, è stato incriminato oggi in relazione a illeciti che sarebbero stati commessi nel corso di campagna di una raccolta fondi per l’ampliamento dei muro anti-migranti al confine con il Messico. Secondo gli inquirenti, riferiscono fonti di stampa concordanti, l’iniziativa We Build the Wall aveva permesso la raccogliere circa 25 milioni di dollari. Il provvedimento, che ha colpito anche altri tre colleghi di Bannon, è stato notificato dai magistrati del Southern District di New York. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Usa, Bannon incriminato per frode sui fondi per il muro anti-migranti Parte dopo anni di abbandono la fase di risanamento del Parco archeologico dell’Inviolata Zoomarine chiude per 5 giorni, “Non rispettate le misure anti-Covid” Coronavirus Campania, cluster nel casertano: 19 contagi Arcuri: “Il coronavirus non è mai andato via. Ora il nostro Paese è più preparato” Il calciatore Andrea Petagna positivo al coronavirus Leggi su dire

