Usa 2020, Obama su Biden: «Mi ha reso un presidente migliore». Hillary Clinton contro Trump: «Votiamo perché non rubi anche queste elezioni» (Di giovedì 20 agosto 2020) Negli ultimi quattro anni si era ritirato dal confronto politico, ora l’ex presidente Barack Obama si è fatto avanti e oltre a fare un appello per il voto al suo ex vice Joe Biden – e candidato alla presidenza – ha per la prima volta criticato severamente Donald Trump e il suo impegno alla Casa Bianca. August 20, 2020 Nella terza giornata della convention democratica Obama è entrato a gamba tesa contro il suo successore: «Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere sul serio la carica, che potesse arrivare a sentire il peso dell’ufficio e scoprire qualche riverenza per la democrazia affidata alle sue cure ma non lo ha mai fatto» e «le conseguenze di questo fallimento ... Leggi su open.online

