Usa 2020, Obama attacca Trump: "Tratta la presidenza come un reality" (Di giovedì 20 agosto 2020) New York, 20 agosto 2020 - A poco più di tre mesi dal voto di novembre, Barack Obama ha chiamato per nome quello che solo due giorni fa sua moglie Michelle aveva definito " il presidente sbagliato " ... Leggi su quotidiano

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - fattoquotidiano : Coronavirus presente anche nelle particelle prodotte durante la respirazione: lo studio Usa che può confermare la t… - repubblica : Coronavirus nel mondo, il capo della task force Usa: 'Avrei voluto lockdown come l'Italia' [aggiornamento delle 12:… - notizieoggi24 : Usa 2020, intervento di Obama alla Convention: 'Trump tratta la presidenza come un reality' #Obama #USA - Tsapao : RT @Peppe24245235: #KamalaHarris la 'pioniera' che entra nella storia: prima donna nera in un ticket presidenziale ' Non esiste vaccino c… -