Usa 2020, l’assalto dei leader dem a Trump: “Non è in grado di fare il presidente”. Obama: “Democrazia in gioco”. E Harris si commuove (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ il giorno di Kamala Harris che, commossa, riceve ufficialmente l’investitura da candidata vicepresidente, prima donna di origini afroamericane e indiane a correre per questa carica. “Possiamo cambiare il corso della storia”, esorta i democratici alla convention, il Paese è ad un “punto di svolta” e merita di fare meglio dopo i quattro anni di “caos”, “incompetenza” e “insensibilità” di Donald Trump. “Abbiamo un presidente che trasforma le tragedie in armi politiche. Il fallimento della leadership di Donald Trump ci è costato vite e posti di lavoro“, accusa usando le sue doti di ex procuratrice generale della California. Senza dimenticare la sua risposta alle proteste contro le ingiustizie ... Leggi su ilfattoquotidiano

