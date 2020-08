Usa 2020, Kamala Harris accetta la nomination alla vicepresidenza: «Non esiste vaccino contro il razzismo. Trump è costato vite umane: cambiamo la storia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella terza serata della convention democratica Kamala Harris ha ricevuto ufficialmente – e accettato – la nomination alla vicepresidenza, facendo la storia come prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire questa carica. «Accetto la nomination per la vicepresidenza», ha detto così Harris suggellando il suo intervento alla convention dem dal Chase Center di Wilmington, Pennsylvanya, la città dove vive Joe Biden. «Con queste elezioni possiamo cambiare la storia. Combattiamo con convinzione, fiducia e speranza», ha dichiarato Harris. pic.twitter.com/c2ew7ysFUP— CNN (@CNN) August 20, ... Leggi su open.online

