Usa 2020, il discorso di Obama alla convention dem: “Trump tratta la presidenza come un reality. Usa potere solo per aiutare se stesso” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Le conseguenze del fallimento del lavoro di Donald Trump sono gravi. 170 mila americani morti, milioni di posti di lavoro persi, i nostri peggiori istinti liberati, la nostra orgogliosa reputazione nel mondo ridotta e le nostre istituzioni democratiche minacciate”. Lo ha detto Barack Obama nella terza serata della convention dem. “Donald Trump non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno comune, nell’usare l’eccezionale potere del suo ufficio per aiutare qualcuno tranne se stesso e i suoi amici. Nessun interesse nel trattare la presidenza come tutto fuorché un altro reality show che può usare per ottenere l’attenzione che desidera” ha affermato ancora l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano

