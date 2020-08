Usa 2020, Harris: “Il fallimento di Trump è costato vite umane. Biden ci unirà per un’economia che non lasci indietro nessuno” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il fallimento della leadership di Donald Trump è costato vite umane”. Così la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris nel suo discorso nella terza serata della convention democratica. “In questo momento, abbiamo un presidente che trasforma le nostre tragedie in armi politiche. Joe (Biden ndr) sarà un presidente che trasforma le nostre sfide in uno scopo. Joe ci unirà per costruire un’economia che non lasci indietro nessuno” ha aggiunto L'articolo Usa 2020, Harris: “Il fallimento di Trump è costato vite umane. Biden ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - fattoquotidiano : Coronavirus presente anche nelle particelle prodotte durante la respirazione: lo studio Usa che può confermare la t… - ilpost : Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme che avrebbero ostacolato il voto per posta - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Usa 2020, Harris: “Il fallimento di Trump è costato vite umane. Biden ci unirà per un’economia che non lasci indietro nes… - ilfattovideo : Usa 2020, Harris: “Il fallimento di Trump è costato vite umane. Biden ci unirà per un’economia che non lasci indiet… -