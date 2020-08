Usa 2020, Biden si rivolge alla comunità latina: “Un quarto dei nostri studenti parla spagnolo, dobbiamo rompere ciclo delle disuguaglianze” (Di giovedì 20 agosto 2020) Joe Biden, candidato democratico alla presidenza Usa, si rivolge alla comunità latina Usa, cercando il loro appoggio e giurando di rompere il ciclo delle disuguaglianze razziali. “Come possiamo, in nome di Dio, avere una Repubblica forte e fiorente se non ci occupiamo completamente degli ispanici, in ogni aspetto della vita americana? Un quarto dei nostri studenti parla spagnolo, dobbiamo rompere il ciclo delle disuguaglianze. Io e Kamala Harris sappiamo come fare. Lei conosce bene il tema dell’immigrazione, suo padre proviene dalla Giamaica, sua madre ... Leggi su ilfattoquotidiano

