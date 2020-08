United all’assalto di Sancho: raggiunta l’intesa con il giocatore (Di giovedì 20 agosto 2020) Archiviata la stagione 2019/20 con l'amara eliminazione in Europa League, il Manchester United si rilancia sul mercato. I Red Devils lavorano per preparare una squadra competitiva con cui interrompere il digiuno di trofei che dura ormai dal 2017. Il primo tassello sarebbe Jadon Sancho.caption id="attachment 923155" align="alignnone" width="1024" foto Twitter Sancho official/captionACCORDOL'attaccante inglese è esploso al Borussia Dortmund che lo ha lanciato nel grande calcio. Il giocatore, però, potrebbe anche tornare in patria e il Manchester United fiuta l'affare. Secondo quanto riportato da ESPN, il club avrebbe già trovato un accordo di massima con l'entourage del bomber inglese. Manca l'ultimo tassello: l'intesa con il Dortmund. United all’assalto di ... Leggi su itasportpress

