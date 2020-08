Unhinged: curiosità sul nuovo thriller con protagonista Russel Crowe (Di giovedì 20 agosto 2020) Unhinged è il film che andrà al cinema il prossimo 24 settembre in Italia. Nella pellicola, Russel Crowe è sia attore che produttore. Il titolo ha come traduzione in italiano Schizzato e la pellicola si presenta come film thriller. Ecco la trama, trailer, cast e curiosità sul film. Unhinged: trama, trailer, cast e curiosità sul film al cinema Unhinged è una pellicola thriller e si ispira al film Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher. Infatti, anche il regista Derrick Barte ha confermato la cosa. Il regista non è nuovo nell’ambiente: infatti, lo è stato anche per la pellicola American Dreamer. La pellicola è uscita a fine luglio in Inghilterra, Canada e ... Leggi su nonsolo.tv

