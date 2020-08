Undici arresti e condanne ma il giudice lo lascia libero ogni volta (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo 11 arresti e altrettante denunce, il 24enne senegalese Sidibe Temoko è di nuovo a piede libero. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma ma niente carcere. Undici arresti, diverse condanne e una lista piuttosto lunga di denunce: questo il curriculum di Sidibe Temoko, 24enne del Senegal. Proprio due giorni fa – riferisce La … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Sidibe Temoko, senegalese 24enne è ancora una volta libero di trasgredire la legge italiana. Dopo 11 arresti e una sfilza di denunce le porte del carcere per lui non si apriranno neanche questa volta.Ferragosto di lavoro per gli agenti della questura di Como impegnati con il passaggio del Giro di Lombardia e con le normali attività di controllo del territorio e di prevenzione. Negli ultimi sette g ...