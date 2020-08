Una vita, spoiler dal 23 al 29 agosto 2020: Cinta e Rafael si fidanzano (Di giovedì 20 agosto 2020) Arrivano le nuove anticipazioni delle puntate di Una vita in onda dal 23 al 27 agosto 2020 su Canale 5. Genoveva riuscirà a raggiungere il suo scopo facendo cadere tra le sue braccia Liberto. La dark lady farà in modo, grazie alla complicità di Ursula, che Casilda li veda insieme. La domestica ne sarà sconvolta e correrà a dire tutto a Rosina, la quale non perdonerà il tradimento del marito. Ricordiamo che le puntate del 23 e del 24 agosto sono repliche, mentre dal 25 saranno totalmente inedite. Nelle prossime puntate di Una vita, Emilio rinuncerà a Cinta dopo aver scoperto che la sua amata ha baciato Rafael. Felipe sarà in ansia per la sorte dei vicini, truffati da Genoveva e Alfredo, rei di aver rubato loro tutti ... Leggi su kontrokultura

