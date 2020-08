Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva “innocente”, Felipe arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una grande svolta per Genoveva e Felipe. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di vendicare la morte di Marcia. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso è ormai convinto che a uccidere la domestica sia stata proprio la Salmeron, con cui è convolato a nozze. Dopo vari momenti drammatici, finalmente … L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva “innocente”, Felipe arrestato proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

