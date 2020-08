UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 21 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) anticipazioni puntata 1034 di Una VITA di venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM, lui fa un’altra brutta scoperta e…Felicia se la prende con Bellita per il fatto di aver tirato un uovo contro Suñol. Comunque sia, le guardie arrestano Bellita e, per poterla liberare, la sua famiglia dovrà vendere o quanto meno impegnare gli oggetti di valore; quando poi esce dalla prigione, Bellita è arrabbiatissima e medita vendetta. L’accampamento dove i manifestanti protestavano è stato fatto sgombrare e ora Rosina per reazione fa spese pazze, peggiorando ulteriormente i rapporti con Liberto. Alfredo e Genoveva intendono scoprire se Ramón, prima dell’incidente, abbia intuito la ... Leggi su tvsoap

