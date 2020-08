Una Vita, anticipazioni oggi 20 agosto: Rosina rischia di perdere Liberto? (Di giovedì 20 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 20 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola, alle 15.40 su Canale 5? Rosina deve stare attenta, Susana la mette in guardia: se continua a comportarsi in un modo poco carino e accogliente con il marito, Liberto, questi potrebbe dirigere altrove le sue attenzioni… Susana ha sventato il piano di seduzione di Genoveva e corre da Rosina per metterlaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Adnkronos : #Covid, appello di #Fazio: 'Non possiamo rischiare la vita per una serata' - marattin : Ci sono solo due possibili motivi per cui due partiti politici (in questo caso Pd e M5S) decidono di dar vita ad un… - Internazionale : Tendiamo a dare per scontato che vivere una vita dignitosa significa avere tutto sotto controllo. Ma forse è più di… - abluce16 : RT @paradisoa1: Quelli che almeno una volta nella vita non hanno cantato a tutto volume My Way di Frank Sinatra un po' sono morti ma non gl… - nsaran26849391 : RT @sailor_snickers: In Svizzera si è rotto l’impianto di aereazione della Lindt ed ha piovuto cioccolato. Il mio sogno di una vita. -