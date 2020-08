Una Vita anticipazioni: MARCIA viene aggredita, ecco perché (Di giovedì 20 agosto 2020) I telespettatori italiani della telenovela Una Vita hanno appena fatto la conoscenza di MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez), la nuova domestica brasiliana di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), arrivata a calle Acacias per sostituire Agustina (Pilar Barrera).Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni: CEYCEY starà nel quartiere di SANEM e LEYLANel corso delle prossime settimane, bisognerà fare attenzione ad un accordo che la ragazza stringerà con la pericolosissima Ursula Dicenta (Montse Alcoverro)… Una Vita, news: MARCIA, la spia segreta di Ursula Eh sì: dalle anticipazioni scopriamo che Ursula avrà assunto MARCIA con il chiaro intento di spiare ogni mossa di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). In particolar modo, il patto ... Leggi su tvsoap

