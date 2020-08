Una tensione da mantenere (Di giovedì 20 agosto 2020) Italo Cucci Conte ha detto: "Dobbiamo guardare alla Juve". Polemiche a parte " che qui non interessano " è proprio il momento di guardare al lontano e recente passato della Vecchia Signora per evitare ... Leggi su quotidiano

Fontana3Lorenzo : Nelle acque greche continua a salire la tensione tra la flotta greca e quella turca. Il silenzio dell'Europa, che n… - isladecoco7 : RT @nuovalepanto: Tensione in piazza Cavour a Pordenone. Paura tra la gente. Protagonisti 3 immigrati,che sono arrivati alle mani con una f… - Cucciolina96251 : RT @PaPaganini: Pensiero della notte. Ci sono serate diverse dalle altre: strane, cariche di una tensione particolare che ti porti dentro,… - filipposentuti : RT @reportdifesa: Mali: una nuova missione per le nostre Forze Speciali europee in un’area a forte tensione: Di Fausto Vignola* Bamako. Lo… - carradio_top : @liamvoice_ in realtà parlo davvero poco in dialetto ahahah ho questa tendenza, in modo particolare quando sono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tensione Una tensione da mantenere Quotidiano.net Salva in mare un bambino e una ragazza

Nel giorno del suo compleanno, Francesco Ferroni 21 anni, livornese doc con brevetto conseguito alla sezione salvamento nuoto della Società Nazione Salvamento di Genova, si è fatto un bel regalo. Ieri ...

Toscana, anno zero

La Toscana non è l’Emilia-Romagna, dove a inizio anno – praticamente un secolo fa – il centrosinistra sardinizzato riuscì a respingere i barconi leghisti lanciando l’allarme sovranista. Manca quella t ...

Nel giorno del suo compleanno, Francesco Ferroni 21 anni, livornese doc con brevetto conseguito alla sezione salvamento nuoto della Società Nazione Salvamento di Genova, si è fatto un bel regalo. Ieri ...La Toscana non è l’Emilia-Romagna, dove a inizio anno – praticamente un secolo fa – il centrosinistra sardinizzato riuscì a respingere i barconi leghisti lanciando l’allarme sovranista. Manca quella t ...