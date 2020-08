Un treno viaggia senza macchinista, si schianta, un nordafricano resta ferito. Ma è tutto normale: siamo in Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Linea Lecco-Milano, stazione di Paderno d’Adda, sono da poco passate le 11.50, un treno della trenord inizia a muoversi e prende velocità ma a guidarlo non c’è nessuno: né il macchinista, né il capotreno. Il treno scivola in direzione Milano: è del tutto fuori controllo. Dopo il curvone verso sud, il “treno fantasma” procede per 10 chilometri nella campagna, tra capannoni e palazzine. I sistemi di sicurezza si mettono in funzione, si prova una deragliamento “pilotato” per fermare il treno impazzito. La folle corsa termina così, con tre carrozze che escono dai binari, si arrampicano una sull’altra e si accartocciano piegandosi di fianco: il treno sfonda ... Leggi su tpi

