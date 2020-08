Un telescopio a gravità solare per scoprire segni di vita su pianeti lontani (Di giovedì 20 agosto 2020) La NASA sta finanziando la ricerca per un telescopio in grado di mostrare la morfologia e la superficie degli esopianeti Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : telescopio gravità Radiazione cosmica e costante di Hubble. Le ultime scoperte ei misteri ancora da svelare Il Bo Live - Università di Padova