Un posto al sole: SUSANNA sposa NIKO? Ecco quando lo sapremo, anticipazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) A Un posto al sole, la sbandata di SUSANNA (Agnese Lorenzini) per Eugenio Nicotera (Paolo Romano) ha creato un grosso problema in casa Giordano. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), infatti, non sanno più come fare per calmare Viola (Ilenia Lazzarin), che alla notizia su quanto accaduto ha reagito istintivamente e ha allontanato da sé il consorte.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 21 agosto 2020Già sappiamo che l’atteggiamento intransigente della Bruni proseguirà anche nelle prossime puntate della soap, ma in tutto questo c’è anche un “lato b” del problema: SUSANNA dovrebbe a giorni sposarsi con NIKO Poggi (Luca Turco) e in realtà sembra ... Leggi su tvsoap

