UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 21 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: Un POSTO al SOLE: SUSANNA sposa NIKO? Ecco quando lo sapremo, anticipazioniViola (Ilenia Lazzarin) riflette ancora sul suo rapporto con il marito Eugenio (Paolo Nicotera). Alberto (Maurizio Aiello) pensa che a breve finalmente la sua posizione si chiarirà. Sarà davvero così? Nunzia (Nadia Carlomagno) scoprirà che cambiare la natura delle persone non è sempre possibile… Filippo (Michelangelo Tommaso), pur di proteggere Irene (Greta Putaturo) da Leonardo (Erik Tonelli), sta per prendere una decisione davvero difficile… Rossella (Giorgia Gianetiempo) è in procinto di sostenere ... Leggi su tvsoap

