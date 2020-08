Ultim’ora, Campania, Forza Italia chiede rinvio delle elezioni regionali (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre il centrodestra nazionale sta conducendo una vera e propria battaglia per scongiurare il rinvio delle elezioni regionali, in Campania succede il contrario. Pochi minuti fa Stanislao Lanzotti, coordinatore napoletano di Forza Italia, ha chiesto ufficialmente di rinviare le elezioni: “Serve decreto ora che blocchi elezioni. E’ evidente che siamo sotto nuovo attacco del virus”, ha scritto Lanzotti su Facebook. L'articolo Ultim’ora, Campania, Forza Italia chiede rinvio delle elezioni regionali proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

