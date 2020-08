Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 15:10 (Di giovedì 20 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le prossime elezioni anche la riapertura delle scuole possono essere a rischio se la circolazione del virus aumenta di nuovo l’allarme di Ricciardi consulente del Ministero della Salute durante la trasmissione Agorà estate su Rai 3 in merito alla possibilità di poter svolgere le lezioni nonostante il Trend dei contagi da covid sia in rialzo ieri in serata Salvini a me non mi avevano avvertito che pensare di sospendere le lezioni di settembre Sarebbe un attentato alla democrazia da parte del governo e Toti dei Liguri attaccata al Ricciardi consulente del governo propone l’ipotesi di un Ulteriore rinvio del voto trovo eversivo aggiungere che un signore non eletto da nessuno possa Anche semplicemente ipotizzato di essere i medici dell’ospedale di omsk ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 1.700 casi in #Germania nelle ultime 24 ore Record da aprile #ANSA - fanpage : 'Individuato un #focolaio in treno grazie a #Immuni' - MamafricaO : RT @BaobabExp: #Moria - le ultime notizie sono di incendi appiccati da gruppi fascisti tra le tende del campo #profughi Non è chiaro se e… - SoniaLaVera : RT @EsuleMazzini: Macron almeno un po'gli interessi del suo paese li fa, i nostri politicanti no #COVID__19 #COVID19italia Oms: 'In Europa… -