Ulisse Lendaro: tutto quello che c’è da sapere sul marito di Anna Valle (Di giovedì 20 agosto 2020) Anna Valle è felicemente sposata con Ulisse Lendaro ma sono in pochi a conoscere quest’uomo, da sempre amante della riservatezza. Ulisse Lendaro: chi è e cosa fa Ulisse Lendaro, il marito di Anna Valle, è nato a Vicenza l’8 febbraio del 1973. Lendaro ha studiato legge e attualmente è CEO della Louis Lender Production. Ciò che lo avvicina alla moglie Anna è il fartto che ha sempre nutrito un profondo amore per il mondo del cinema. Difatti, Lendaro è anche attore, regista e produttore. Il marito di Anna Valle ha infatti recitato in ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Anna Valle e il marito Ulisse Lendaro: la vita coniugale ‘segreta’ - #Valle #marito #Ulisse #Lendaro: -