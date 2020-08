Uganda, “La salute delle mamme è diritto sancito dalla Costituzione” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Ricevere adeguati servizi sanitari per la maternita’ e’ un diritto sancito dalla Costituzione e violarlo sottopone di fatto le donne a un trattamento “inumano e degradante”. A stabilirlo la Corte costituzionale dell’Uganda, che ha condannato il governo a riscarcire per un cifra pari a 71.000 euro i familiari di due donne morte durante il parto. Oltre al riscarcimento, l’organismo ha ordinato all’esecutivo del presidente Yoweri Museveni di provvedere entro due anni a incrementare le spese per la salute materna e a garantire la presenza di personale medico dedicato preparato e correttamente equipaggiato. Leggi su dire

