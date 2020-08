UFFICIALE – Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentino Lazaro vai in prestito dall’Inter al Borussia Mönchengladbach Nuova cessione in prestito per Valentino Lazaro che dopo l’esperienza di sei mesi in Inghilterra con il Newcastle è pronto a vivere una nuova esperienza. Il giocatore austriaco torna, dunque, in Bundesliga, dove nella prossima stagione vestirà la maglia del Borussia Mönchengladbach. Ad ufficializzare il trasferimento è lo stesso club tedesco attraverso una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE. L'articolo UFFICIALE – Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

