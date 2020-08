Ufficiale: Romairone saluta il Chievo e va al Bari. Nostra indiscrezione in porto (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo avevamo già annunciato tramite una Nostra indiscrezione, ma adesso è Ufficiale: si separano le strade di ChievoVerona e Romairone, come annunciato dal tweet della società gialloblù. Adesso si aprono le porte di una nuova avventura al Bari. “Ufficiale: risoluzione del contratto per Giancarlo Romairone. L’A.C. ChievoVerona comunica la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del contratto economico che legava il direttore sportivo Giancarlo Romairone al ChievoVerona fino al 30/06/2021″. Ufficiale: risoluzione del contratto per Giancarlo Romairone L’A.C. ChievoVerona comunica la ... Leggi su alfredopedulla

