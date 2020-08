Ufficiale: Beruatto dalla Juventus al Vicenza (Di giovedì 20 agosto 2020) Colpo in difesa per il Vicenza, come annunciato dal sito Ufficiale del club, in arrivo dalla Juventus: è Piero Beruatto, giovane terzino classe 1998. “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club bianconero, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Beruatto. Per Beruatto, terzino sinistro classe ’98, si tratta di un ritorno, avendo vestito la maglia biancorossa nel girone di andata della stagione 2017/2018 scendendo in campo in 12 occasioni. Nelle ultime due stagioni, tra le fila della Juventus U23 ha collezionato 48 presenze in campionato, condite da 1 gol e 3 ... Leggi su alfredopedulla

blu3pepsi : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: dalla @juventusfc arriva a titolo temporaneo in biancorosso Pietro Beruatto ???? #Benvenuto Pietro?? Il comunic… - AndreaGalliano8 : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: dalla @juventusfc arriva a titolo temporaneo in biancorosso Pietro Beruatto ???? #Benvenuto Pietro?? Il comunic… - juvefcdotcom : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: dalla @juventusfc arriva a titolo temporaneo in biancorosso Pietro Beruatto ???? #Benvenuto Pietro?? Il comunic… - miprincipeB : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: dalla @juventusfc arriva a titolo temporaneo in biancorosso Pietro Beruatto ???? #Benvenuto Pietro?? Il comunic… -