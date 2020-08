UFC NEWS: le ultime notizie dal mondo UFC (Di giovedì 20 agosto 2020) UFC NEWS aggiornate al 20 agosto 2020. Archiviata UFC 252 che ha visto Stipe Miocic confermarsi campione dei pesi massimi contro Daniel Cormier, è ora di guardare alle NEWS sui prossimi grandi incontri targati UFC. Infatti, tra match annunciati, incontri saltati, indiscrezioni su possibili match, sono tante le notizie degli ultimi giorni provenienti dal mondo UFC. UFC NEWS al 20 agosto 2020 Le ufficialità su UFC 253 E’ di pochi giorni fa l’ufficialità del tanto atteso main event di UFC 253 (in programma per il 26 settembre) che chiuderà alla grande il prossimo mese di arti marziali miste. Nell’evento principale si sfideranno, per il titolo pesi medi, gli imbattuti Israel Adesanya (19-0) e Paulo Costa (13-0). Il brasiliano Paulo Costa ... Leggi su sport.periodicodaily

MannyFresco_UFC : RT @Mr9_88: News ore 23 per il Milan fonte di marzio, prenotate le visite mediche di domani - FightYours : ?? BREAKING NEWS ??? ? Dominick Reyes vs Jan Blachowicz ufficiale per UFC 253: il match sarà valido per il titolo r… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Paige VanZant, la fighter più sexy ha lasciato la UFC. E quelle FOTO nuda in quarantena... - edicolasportiva : Paige VanZant, la fighter più sexy ha lasciato la UFC. E quelle FOTO nuda in quarantena... - cmdotcom : Paige VanZant, la fighter più sexy ha lasciato la UFC. E quelle FOTO nuda in quarantena... -

Ultime Notizie dalla rete : UFC NEWS BREAKING NEWS- UFC, arrestato Jon Jones! Generation Sport UFC NEWS: le ultime notizie dal mondo UFC

E’ di pochi giorni fa l’ufficialità del tanto atteso main event di UFC 253 (in programma per il 26 settembre) che chiuderà alla grande il prossimo mese di arti marziali miste. Nell’evento principale s ...

MMA, il ritorno di Sakara: "Finalmente si combatte"

ROMA - Prima della sosta forzata per lo scoppio della pandemia, Alessio Sakara si era posto come obiettivo almeno altri tre o quattro anni di carriera. Oggi quell'idea non è affatto cambiata. I mesi i ...

E’ di pochi giorni fa l’ufficialità del tanto atteso main event di UFC 253 (in programma per il 26 settembre) che chiuderà alla grande il prossimo mese di arti marziali miste. Nell’evento principale s ...ROMA - Prima della sosta forzata per lo scoppio della pandemia, Alessio Sakara si era posto come obiettivo almeno altri tre o quattro anni di carriera. Oggi quell'idea non è affatto cambiata. I mesi i ...