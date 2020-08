Tuttosport: il Napoli ha accettato l’offerta dell’Everton per Allan (Di giovedì 20 agosto 2020) La trattativa tra Napoli ed Everton per Allan si sarebbe conclusa, stando a quanto riporta Tuttosport, che riporta l’accordo tra le due società per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista brasiliano. Per quanto riguarda Allan, è stata accettata l’offerta del club di Liverpool, cioè 27 milioni di sterline (più bonus) così da consegnare ad Ancelotti il centrocampista che aveva apprezzato al Napoli e che considera indispensabile per la sua squadra nella prossima stagione. Ai 30 milioni (circa) di euro per la cessione di Allan bisognerà aggiungere i 70 per Koulibaly. L'articolo Tuttosport: il Napoli ha accettato l’offerta dell’Everton per Allan ... Leggi su ilnapolista

Tuttosport - Under e 20mln per Milik ma il Napoli non avrà cash: c'è un altro obiettivo

Grandi manovre tra Napoli e Roma. Anche Tuttosport in edicola conferma l'asse caldo tra azzurri e giallorossi, con diversi giocatori coinvolti nelle trattative intavolate dalle rispettive dirigenze.

