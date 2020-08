Tutti pazzi per Gabriel: Arsenal, Napoli e Manchester United sul difensore (Di giovedì 20 agosto 2020) Napoli, Manchester United e Arsenal si sfidano a suon di milioni per Gabriel dos Santos Magalhães: le ultime Le prossime 48 ore potrebbero essere quelle decisive per il futuro di Gabriel dos Santos Magalhães. Il giocatore è da tempo bloccato dal Napoli che sta aspettando sviluppi sul fronte Koulibaly-Manchester City. Secondo Gianluca Di Marzio l’Arsenal sembrerebbe avanti per il difensore visto che ha presentato al Lille un un’offerta da 26 milioni di euro più 4 di bonus. Ma oggi sul classe 1997 è piombato anche il Manchester United. Una vera e propria asta ma il brasiliano vorrebbe decidere nelle prossime 48 ore. Leggi su ... Leggi su calcionews24

yu_creamy : A me l'idea dell'orto abusivo piace da pazzi. Abusiamo tutti degli orti (e pure una capannuccia, ma che sarà mai, c… - DaniloFerraioli : Tutti pazzi per Diamante #Crispino #CalciomercatoNDF - Spazio_Napoli : - Tadzio89431047 : @stellavallo Tutti nasciamo pazzi, qualcuno lo rimane. Samuel Beckett - LaVie61551366 : Madonna, tutti pazzi su questo pianeta!! -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per il «Nostrano Valtrompia» Brescia Oggi DALLA SPAGNA – Tutti pazzi per Nunez: c’è anche il Napoli!

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, mezza Europa è interessata a Darwin Nunez, gioiellino dell’Almeria. Tra le squadre più interessate c’è il Napoli, insieme a Milan e Roma in Seri ...

Tutti pazzi per la Birkin Bag: perché la borsa Hermès è il nuovo oggetto del desiderio degli uomini

La Birkin Bag di Hermès è in assoluto borsa la più desiderata di tutti i tempi nonostante i suoi prezzi da capogiro. La cosa particolare è che ad acquistarla non sono più solo le donne ma anche moltis ...

