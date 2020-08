Tutti i modi per usare la fotocamera reflex o mirrorless come webcam (Di giovedì 20 agosto 2020) (Foto: Canon)Anche Sony si è unita al nutrito gruppo di produttori di reflex, mirrorless e actioncam che permettono di usare le fotocamere come webcam per computer, una funzione sempre più utile in questi tempi di smart working e videochiamate sempre più frequenti. Il colosso nipponico segue la scia di Canon, Fujifilm, Panasonic e GoPro per aumentare in modo netto la qualità installando semplicemente un apposito software, ecco come fare. Sony (Foto: Sony)Sony è appunto l’ultima marca a offrire questa possibilità con il software Imaging Edge webcam per Windows 10 che copre praticamente l’intero catalogo dalla mirrorless A7S del 2014 alla recente A7R Iv ma anche i modelli A6600, Rx100 Iv e le ... Leggi su wired

TxmmyyyR6 : @zombiecreekuss @gabbodsquared Si può scrivere in tutti e 2 i modi - NSegreta : @Petrin3Pedro Tanto le elezioni non servono piu’ ampiamente dimostrato, la MASSONERIA può ribaltarne i risultati in… - MarinellaU : Matteo sei l'unico che ci può salvare i sinistri lo sanno e cercano di fermarti in tutti i modi...i 5 stelle hanno… - FulviaFrongia : RT @calandriniLT: ? Temo che #Conte e i suoi ci proveranno in tutti i modi a rinviare le #elezioni, pur di non perdere al voto e non perder… - Jacobbino2 : @19enne In tutti e due i modi -