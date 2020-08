Turismo senza regole, la Sardegna è un caso (Di giovedì 20 agosto 2020) In Sardegna è emergenza. Da zero contagi a fine giugno, in poco più di un mese e mezzo si è passati al più alto numero di positivi in rapporto agli abitanti tra le regioni italiane. La situazione si è ribaltata a un punto tale che l’assessore alla sanità della Regione Lazio chiede che le partenze dalla Sardegna siano controllate (tamponi nei porti e negli scali aeroportuali) se non addirittura bloccate. E mentre il quadro diventa preoccupante e in alcuni casi … Continua L'articolo Turismo senza regole, la Sardegna è un caso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Corriere : Turismo, senza gli stranieri l’Italia perde 13,7 miliardi di incassi - mudadu : Il maestrale? Le correnti? I pesci? Com’era? La Sardegna senza il turismo quest’estate morirà. Continuate a creder… - Luca_tern : RT @giuslit: Qui un’analisi del disastro accaduto nel quadrimestre marzo-giugno al saldo del turismo con l’estero. Volatilizzati 6,7 miliar… - Windelio : @DanBordenKane @PinatSixtyNine @marioadinolfi Spassarsela? Questo è il veterano di guerra senza gambe da cui è part… - EURybor : RT @giuslit: Qui un’analisi del disastro accaduto nel quadrimestre marzo-giugno al saldo del turismo con l’estero. Volatilizzati 6,7 miliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo senza Ferragosto senza turismo organizzato: “a casa” le guide turistiche liguri IVG.it Alba Parietti a Malpensa da Ibiza: «Qui non c'è nessuno per il tampone anti covid»

Rientro anticipato di dieci giorni causa Coronavirus e polemica servita. Alba Parietti ha pubblicato delle storie su Instagram per documentare l'assenza di controllo in aeroporto a Malpensa una volta ...

Voli aerei cancellati e destinazioni vietate: ecco le tutele per i passeggeri

Nell’estate più difficile che il settore turismo e quello dei trasporti si siano mai trovati ad affrontare, il tema dei diritti dei passeggeri di fronte a possibili cambiamenti dei loro piani - impost ...

