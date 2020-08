Trump scarica Bannon: "Non so nulla del suo muro col Messico, solo spettacolo" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, scarica Steve Bannon. La Casa Bianca ha fatto sapere che Trump "non ha contatti con Steve Bannon dalla campagna elettorale - del 2016 - e dall'inizio dell'amministrazione ed è estraneo al progetto 'We Build The Wall'" Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, intervenuta dopo l'arresto di Bannon per frode. Trump ha anche detto ai giornalisti di non sapere "nulla" della campagna di crowdfunding 'We Build the Wall' per la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico e di non aver mai creduto in un muro "finanziato da privati". "Ho pensato che fosse un progetto realizzato per dare ... Leggi su iltempo

