Trump difende i “complottisti” di QAnon: “Amano il proprio Paese. Li apprezzo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Washington, 20 ago – Donald Trump prende le difese dei sostenitori delle teorie “complottiste” di QAnon, dopo che Facebook e gli altri social hanno deciso di cancellare centinaia di pagine e gruppi del movimento patriottico Usa che si prefigge di combattere il cosiddetto Deep State, che sarebbe quello dei poteri forti che controllano le nazioni e che praticherebbero il pedo-satanismo. “Non so molto di questo movimento – afferma il presidente Usa in un conferenza stampa – ma capisco che mi amano molto, e lo apprezzo. Ho sentito che sta guadagnando in popolarità e che questa gente ama il proprio Paese“. In effetti i sostenitori di QAnon (il Primato Nazionale ne parla qui) vedono in Trump colui che può combattere il nuovo ordine ... Leggi su ilprimatonazionale

