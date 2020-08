Trump bifronte con la Cina, nuovo strappo ma il dialogo prosegue (Di giovedì 20 agosto 2020) Donald Trump sospende il trattato di estradizione con Hong Kong, assestando così l’ennesimo duro colpo al confronto sempre più serrato con Pechino. Poi però annuncia, a sorpresa, che “nei prossimi giorni”, riprenderanno i colloqui per porre fine alla guerra commerciale col Dragone; il tutto non prima di avere dichiarato pubblicamente che a Hong Kong, sotto la Cina, sta “andando tutto a puttane”.“La decisione di sospendere il trattato di estradizione”, ha dichiarato il presidente Usa, “sottolinea la nostra profonda preoccupazione per la decisione di Pechino di imporre la legge sulla sicurezza nazionale che ha schiacciato le libertà degli “Hongkongers”. Anche i governi dell’Australia, del Canada, della Nuova Zelanda, della Germania, della Francia e della Gran ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Trump bifronte con la Cina, nuovo strappo ma il dialogo prosegue -

Ultime Notizie dalla rete : Trump bifronte Il caso TikTok mostra come ormai Internet sia diviso tra Usa, Cina ed Europa Rep Trump bifronte con la Cina, nuovo strappo ma il dialogo prosegue

Donald Trump sospende il trattato di estradizione con Hong Kong, assestando così l’ennesimo duro colpo al confronto sempre più serrato con Pechino. Poi però annuncia, a sorpresa, che “nei prossimi gio ...

Donald Trump sospende il trattato di estradizione con Hong Kong, assestando così l’ennesimo duro colpo al confronto sempre più serrato con Pechino. Poi però annuncia, a sorpresa, che “nei prossimi gio ...