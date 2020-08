Trovati senza mascherina dopo le 18: quattro multe da più di 200 euro (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua il presidio delle zone maggiormente interessate dai potenziali assembramenti da parte della Polizia municipale. Mercoledì 19 agosto in serata sono state accertate quattro sanzioni per ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Trovati senza Trovati senza mascherina dopo le 18: quattro multe da più di 200 euro La Nazione Troppa tensione, super tifoso da 73 anni muore d’infarto durante Atalanta-Psg

Sorisole, l’86enne Giancarlo Rondi trovato senza vita in giardino un’ora dopo il fischio finale. Non è mai riuscito a seguire i match seduto: a casa camminava con la radiolina, allo stadio su e giù lu ...

Da aggregato a tesserato: Ariel Filloy sarà il play della Carpegna Prosciutto Basket

PESARO – Non è stata una trattativa semplice, ma alla fine, spinti dalla pressione di coach Repesa e dai soldi extra arrivati grazie al decreto sulla defiscalizzazione, anche i dirigenti biancorossi s ...

