Troppe feste sulle colline di Hollywood: il sindaco di Los Angeles stacca la corrente all’influencer (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla sua festa di compleanno per i 21 anni c’erano proprio tutti: troppi, secondo il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, che per interrompere gli assembramenti ha staccato la corrente all’influencer Bryce Hall, star del social network TikTok, e a diverse altre ville di Hollywood Hills molto restie a seguire le regole per prevenire il contagio. Visto che la risalita dei contagi in California non sembrava essere un deterrente abbastanza potente, il sindaco ha deciso di mettere fine alle feste in una maniera molto pratica: lasciandoli al buio. La polizia aveva riferito di numerose feste nei giorni passati, in barba a tutti i divieti. Ma stavolta, oltre ai vicini che si lamentavano per il rumore, erano stati gli stessi padroni di casa ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Troppe feste Troppe feste sulle colline di Hollywood: il sindaco di Los Angeles stacca la corrente all’influencer Il Fatto Quotidiano Festa Patronale, le riflessioni di Depalma e de Gennaro

Dove mai riuscì la politica, poté Maria Santissima di Corsignano. Ieri sera, al termine del Solenne Pontificale in Concattedrale, sulla pagina del Comitato Feste Patronali è andato in onda un video (c ...

Restano prigionieri in casa dopo la vacanza: «Troppe richieste per fare il tampone»

La denuncia di una giovane pisana tornata da pochi giorni da una vacanza a Rodi: «Così non possiamo neppure tornare al lavoro» Scelgono di andare in vacanza all’estero, su un’isola greca, per fuggire ...

